Targi branżowe poświęcone kwiatom ciętym i roślinom doniczkowym.

Druga edycja Flower Expo Polska odbędzie się w dniach od 31 sierpnia do 2 września 2017 roku w Warszawskim Centrum Expo XXI.

Targi odbędą się wspólnie z międzynarodową wystawą „Zieleń to Życie”. Wydarzenie jest skierowane do profesjonalistów związanych z branżą kwiatową – od produkcji po sprzedaż kwiatów i roślin doniczkowych. Jest ono nie tylko dla detalistów, hurtowników czy florystów, ale również dla producentów, eksporterów, centrów ogrodniczych, centrów handlowych i budowlano-dekoracyjnych (DIY), importerów oraz dostawców produktów takich jak dodatki florystyczne, wazony czy doniczki. Targi to doskonała okazja, aby spotkać kluczowych dostawców z wielu krajów.